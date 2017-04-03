Такое решение в Bombardier приняли после массового возмущения жителей Квебека, недовольных выплатой щедрого вознаграждения топ-менеджерам после значительных вливаний государственных средств в компанию.

Отложенные суммы будут выплачены шести главным топ-менеджерам компании только в случае достижения к 2020 году некоторых целевых показателей, цитирует агентство главу Bombardier Алена Бельмара. "Последние 75 лет наши сограждане всегда были на нашей стороне. Именно из-за этого глубокого отношения мы оказались очень чувствительны к реакции общества на нашу практику компенсации менеджерам", — заявил Бельмар.

Возмущение жителей Квебека — франкоязычной провинции Канады, где располагается основное производство Bombardier, — вызвало не только повышение зарплаты, но и сопровождавший его фон. В частности, незадолго до новости о компенсациях в компании Bombardier объявил о планах сократить 14 тыс. работников, а в прошлом году получил из канадского бюджета субсидии объемом в $1 млрд.