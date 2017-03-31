Ракета стартовала в 18:27 (01:27 31 марта по латвийскому времени), передает Reuters. Спустя девять минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Основатель SpaceX Илон Маск назвал успешный запуск Falcon 9 с использованной ступенью "революцией в космических полетах". "Это означает, что можно повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя", — сказал он.

Прошлый запуск Falcon 9 и ее успешная посадка на морскую платформу состоялись в апреле 2016 года. При этом ее повторный пуск был запланирован на май или июнь 2016 года.

SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.