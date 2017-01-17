"В настоящее время самой острой проблемой, стоящей перед нами, является вывод мировой экономики из сложного положения. Мировая экономика растет медленно уже довольно долго. Разрыв между богатыми и бедными, между Югом и Севером, увеличивается. Коренная причина этого — не решены три главные проблемы в экономической сфере", — рассуждает государственный деятель.

Первая причина, сообщил Си, заключается в отсутствии надежной движущей силы, что делает сложным сохранение стабильного роста мировой экономики. Глобальная экономика растет самыми слабыми темпами за семь лет, а рост мировой торговли еще меньше, напомнил он.

Вторая причина, по словам председателя КНР, заключается в том, что неадекватное управление глобальной экономикой осложняет адаптацию к новым событиям. В частности, в финансовой сфере не удается своевременно реагировать на волатильность рынков капитала и рост "пузырей", посетовал он.

Третья причина — неравномерное развитие стран осложняет выполнение запроса людей на улучшение качества жизни, сообщил Си. По его словам, 1% богатейших людей владеют большим состоянием, чем остальные 99%.