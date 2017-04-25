Мюллер выложил фото машины, сопроводив ее комментарием: "Chinese G-Class — copycat" ("Китайский G-Class — подражатель") и эмодзи обезьянки.

Chinese G-Class - copycat 🙈 A post shared by Tobias Mueller (@tobymueller) on Apr 18, 2017 at 9:59pm PDT

Очевидно, он обратил внимание на необычайную схожесть дизайна кузова автомобиля, представленного китайской государственной корпорацией BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.), с внешним видом внедорожников G-Class (Gelandewagen), выпускаемых под маркой Mercedes-Benz с 1979 года.

Внедорожник BJ80 PHEV в настоящее время доступен на внутреннем рынке Китая в комплектации с бензиновым и дизельным двигателем; в будущем планируется выпуск гибридной версии. Цена такого внедорожника на китайском рынке — около 280 тысяч юаней. Это приблизительно в пять раз меньше, чем цена оригинального G-Class в КНР.