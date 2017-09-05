Литовский премьер Саулюс Сквярнялис окончательно "похоронил" идею соглашения Балтийских стран по общему рынку сжиженного природного газа (СПГ), которое позволило бы просить европейской помощи для выкупа судна-терминала Клайпедского СПГ Independence.

По его словам, уже нет надежд получить финансовую помощь ЕС, поскольку для этого нужно одобрение всех трех Балтийских стран, а Латвия попросила больше времени. По этой причине невозможно подать заявку своевременно.

"Чтобы получить помощь, есть одно основное условие - это должен быть региональный проект, который охватывает Балтийские страны - Литву, Латвию и Эстонию. Если одно государство говорит, что ему нужно подумать, определиться в течение полугода, мы понимаем, что не можем успеть. По этой причине мы должны искать иные способы снижения ноши терминала для наших налогоплательщиков", - сказал журналистам Сквярнялис.

По словам литовского премьера, заявку в Еврокомиссию нужно подать в октябре, а Латвия намерена определиться только в первом квартале следующего года. Это означает, что соглашения не будет.

Разговоры о региональной газовой инфраструктуре начались ещё в 2006 году, когда страны Балтии договорились оценить идею строительства регионального терминала СПГ, но, так как странам не удалось прийти к согласию, Литва в Клайпеде построила свой терминал.

Позднее Литва призывала соседей признать проект СПГ-терминала региональным и тем самым обрести возможность на получение европейской поддержки. Однако воспротивилась Эстония, желавшая соорудить свой терминал в Финском заливе, поэтому Литва согласилась, чтобы Эстония построила терминал меньших размеров, и помощь из ЕС могли получить оба терминала и Инчукалнское газохранилище.