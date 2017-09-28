Как сообщается в пресс-релизе H&M, доналоговая прибыль за три месяца, завершившихся 31 августа 2017 года, упала до 5,02 млрд шведских крон ($277 млн) по сравнению с 6,30 млрд шведских крон за аналогичный период прошлого года.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 5 млрд крон. Выручка H&M без учета НДС в прошедшем квартале увеличилась на 5% - до 51,22 млрд крон при консенсус-прогнозе 52,08 млрд крон. Чистая прибыль упала на 20,4%, до 3,84 млрд крон, или 2,32 кроны в расчете на акцию. Прибыль на акцию соответствовала ожиданиям рынка.

"Растущие онлайн-продажи не компенсировали сокращение числа посетителей в магазинах на нескольких из наших уже сформировавшихся рынков, в результате динамика наших совокупных продаж не достигла целевых показателей в этом году", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора H&M Карла-Юхана Перссона.

Валовая рентабельность в июне-августе составила 51,4% против 54% годом ранее и консенсус-прогноза на уровне 51,5%. Вместе с тем H&M объявила, что продажи осенней коллекции "начались хорошо".

В 2017 году онлайн-магазин H&M начнет работу еще в двух странах - на Кипре и Филиппинах. Этой осенью первые магазины компании появятся в Грузии, в 2018 году - на Украине и в Уругвае. Ранее в этом году H&M уже вышла на рынки Казахстана, Колумбии, Исландии и Вьетнама. Акции H&M подешевели на 6,1% в ходе торгов в Стокгольме в четверг.