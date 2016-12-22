"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины", — указывается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что требуемые процедуры для продажи акций и смены собственников банка были завершены за 72 часа.

"Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка министерству финансов в полном объеме за одну гривну", − пояснили в пресс-службе фонда.

Правительство Украины решило полностью национализировать Приватбанк после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 декабря. Новым главой банка станет экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

Позже глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева оценила "дыру" в капитале Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в 148 млрд гривен (около $5,6 млрд по текущему курсу).