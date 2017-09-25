"Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва",— цитирует агентство "Казинформ" заявление компании.

По информации Air Astana, ситуация с авиатопливом усугубилась в 2017 году, когда совокупный среднемесячный объем экспорта "Газпромнефти", " Роснефти", ЛУКОЙЛа и "Татнефти" снизился до 15 тыс. т. по сравнению с 44 тыс. т. в 2016 году. При этом, как сообщает авиакомпания, потребность гражданской авиации в авиационном топливе в 2017 году составляет 800 тыс. т. "На протяжении многих лет субъекты гражданской авиации Казахстана на 70% зависимы от поставок из РФ, которые носили нецикличный и негарантированный характер. Политика российских ресурсодержателей направлена на реализацию авиатоплива по остаточному принципу",— также говорится в заявлении Air Astana.