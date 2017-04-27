В деревне расположены 43 дома, а также большая двухэтажная усадьба с 21 комнатой и 850 га земли. На протяжении 150 лет деревней владела одна и та же семья. Населенный пункт был выставлен на продажу после того, как в 2010 году скончалась последняя владелица - 84-летняя Ева Дануэй. Она унаследовала деревню в 60-е годы прошлого века от своего отца и на протяжении долгих лет поддерживала цены для арендаторов жилья на низком уровне, что, по словам местных жителей, способствовало процветанию поселка.

У Евы не было прямых наследников, а другие родственники не захотели взваливать на себя управление целой деревней, поэтому решили ее продать. Когда деревушка была выставлена на продажу, ее жители назвали это событие "концом эпохи".

В последние годы в Великобритании продавались еще как минимум три деревни: Линкенхольт в Хэмпшире была продана в 2009 году за 25 миллионов фунтов, Бентэм в Девоне была выставлена на продажу в 2014 году за 11 миллионов фунтов, Литтл Роллрайт в Оксфордшире в том же 2014 году вышла на рынок по цене 18 миллионов фунтов.