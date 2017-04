В деревне расположены 43 дома, а также большая двухэтажная усадьба с 21 комнатой и 850 га земли. На протяжении 150 лет деревней владела одна и та же семья. Населенный пункт был выставлен на продажу после того, как в 2010 году скончалась последняя владелица - 84-летняя Ева Дануэй. Она унаследовала деревню в 60-е годы прошлого века от своего отца и на протяжении долгих лет поддерживала цены для арендаторов жилья на низком уровне, что, по словам местных жителей, способствовало процветанию поселка.

У Евы не было прямых наследников, а другие родственники не захотели взваливать на себя управление целой деревней, поэтому решили ее продать. Когда деревушка была выставлена на продажу, ее жители назвали это событие "концом эпохи".

West Heslerton near Malton has a new owner. The village was put up for sale for 20 million pounds after the owner died. pic.twitter.com/6dYqti5EFk— BBC Radio York (@BBCYork) 26 April 2017