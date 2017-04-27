В деревне расположены 43 дома, а также большая двухэтажная усадьба с 21 комнатой и 850 га земли. На протяжении 150 лет деревней владела одна и та же семья. Населенный пункт был выставлен на продажу после того, как в 2010 году скончалась последняя владелица - 84-летняя Ева Дануэй. Она унаследовала деревню в 60-е годы прошлого века от своего отца и на протяжении долгих лет поддерживала цены для арендаторов жилья на низком уровне, что, по словам местных жителей, способствовало процветанию поселка.

У Евы не было прямых наследников, а другие родственники не захотели взваливать на себя управление целой деревней, поэтому решили ее продать. Когда деревушка была выставлена на продажу, ее жители назвали это событие "концом эпохи".

West Heslerton near Malton has a new owner. The village was put up for sale for 20 million pounds after the owner died. pic.twitter.com/6dYqti5EFk— BBC Radio York (@BBCYork) 26 April 2017

В последние годы в Великобритании продавались еще как минимум три деревни: Линкенхольт в Хэмпшире была продана в 2009 году за 25 миллионов фунтов, Бентэм в Девоне была выставлена на продажу в 2014 году за 11 миллионов фунтов, Литтл Роллрайт в Оксфордшире в том же 2014 году вышла на рынок по цене 18 миллионов фунтов.