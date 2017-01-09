Продажи британских суперъяхт достигли пика со времен финансового кризиса 2008 года.

Впервые за последние восемь лет годовые объемы продаж отрасли превысили 3 миллиарда фунтов (около 3,7 млрд долларов).

Об этом говорится в докладе Британской судовой федерации, представляющей интересы местных судостроителей различного профиля.

Крупнейшими в Британии производителями суперъяхт, чей бренд хорошо известен в разных странах мира, считаются компании Sunseeker и Princess.

В целом же британская отрасль по производству суперъяхт - четвертая в мире, исходя из показателей годового оборота.

Согласно прогнозам экспертов, в 2017 году рост объемов продаж британских суперъяхт замедлится - одной из главных причин этого называют неуверенность инвесторов в связи с "брекситом" и переговорами о выходе Британии из ЕС.