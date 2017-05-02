Отмечается, что продажи "Виагры" в США в отчетный период снизились на 17% по сравнению с январем — мартом прошлого года — до $242 млн.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль производителя "Виагры" — фармацевтической компании Pfizer — в I квартале 2017 года выросла на 3% по сравнению с I кварталом 2016 года и составила $3,12 млрд. Выручка компании в январе — марте 2017 года снизилась на 2% по сравнению с I кварталом 2016 года — до $12,78 млрд.

Pfizer — крупная фармацевтическая компания, производит, в том числе, препараты Viagra, Diflucan, Lyrica.