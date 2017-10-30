С первого дня проект атомной электростанции в Островце, в 20 км от границы между Литвой и Беларусью, сопровождает множество скандалов, слухов и домыслов. Литва считает АЭС потенциально опасным и экономически необоснованным политическим проектом Кремля. Портал Delfi побывал на БелАЭС, выяснил, что происходит в Островце и узнал, стоит ли волноваться по поводу упавшего во время монтажных работ корпуса реактора.

Запуск амбициозного проекта президента Александра Лукашенко — Белорусской АЭС — запланирован на декабрь 2019 года (второй блок — в конце 2020 года), но задолго до него атомная электростанция стала яблоком раздора для соседних балтийских стран. Литва даже провела специальный закон, который запрещает покупку энергии от подобных атомных станций. В то же время Латвия до сих пор не исключила для себя возможности покупать белорусскую энергию по сходной цене.

На свободном рынке всегда прав покупатель — он будет покупать то, что дешевле и качественнее. Политические решения обычно приходят к тому, что диктует экономика и потребитель... Замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк

Неделю назад посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас заявил порталу Delfi: "Мы считаем, что строительство Островецкой атомной станции — это не проект Беларуси, а проект Москвы. Он больше не экономический, а стратегический и политический, потому что стоимость возведения такой станции не имеет шансов окупиться. А с учетом того, что строительство начато с нарушением всех возможных природоохранных конвенций и правил, оно непрозрачно — мы считаем, что оно должно быть остановлено". Посол сообщил, что Литва ждет поддержки своей позиции от балтийских соседей и друзей в ЕС.

Национальный пресс-центр республики Беларусь организовал для латвийских журналистов пресс-тур на атомную станцию, где руководство АЭС ответило на все вопросы и показало строящийся объект.

Для справки: атомную электростанцию в Беларуси строят не впервые. В 80-х годах под Минском уже начинали строительство АЭС, но после аварии в Чернобыле проект был заморожен — сегодня на том месте работает обычная ТЭЦ-5. Так совпало, что строил ее нынешний гендиректор БелАЭС Михаил Филимонов.

Тема строительства своей атомной станции в республике, которая пострадала от чернобыльской радиации больше всех других в СССР, всегда была особенно чувствительной. Тогда в 1986 году в зону радиоактивного загрязнения попало около трех тысяч белорусских населенных пунктов. Сотни тысяч людей были эвакуированы и потеряли здоровье. Только 1991 по 2010 годы на ликвидацию последствий аварии потратили около 20 млрд долларов и продолжают тратить. С 1988 года на территории Беларуси действует единственный в мире Полесский государственный радиационно-экологический заповедник с особым режимом. (С подробностями последствий можно ознакомиться на сайте агентства Belta).

Тем не менее в 2005 году президент Лукашенко воскресил тему своей АЭС в рамках нового энергетического плана страны.