Предполагается, что эти меры позволяет уменьшить операционные расходы по итогам года до менее $585 млн по GAAP и до менее $495 млн не GAAP (что на 18% ранее прогнозировавшихся $600 млн).

Реструктуризация обойдется GoPro, по ее оценкам, в $10 млн. Эти траты предполагается учесть в финансовых итогах I квартала 2017 года.

Компания также сообщила, что рассчитывает по итогам I квартала достичь выручки на уровне верхней границы ранее заявленного диапазона $190–210 млн. GoPro надеется стать безубыточной (не GAAP) по итогам текущего года.

На фоне этих сообщений акции GoPro подорожали на торгах после завершения регулярной сессии на 7,35% — до $7,89.