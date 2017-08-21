"Мы убеждены, что потребители постепенно будут стремиться к альтернативным методам курения…Существует уверенность, что число выкуренных сигарет в расчете на потребителя снизится за счет продуктов нового поколения", — заявил Сенси-Минотье.

В частности, British American Tobacco (ВАТ) уже производит несколько видов электронных сигарет, а в ближайшие месяцы выпустит на рынок аналог системы нагревания табака, до сих пор продвигаемой конкурентом Philip Morris в качестве альтернативы традиционному курению.

По словам представителя BAT, введение единого дизайна пачки сигарет во Франции, а также повышение розничной цены на пачку сигарет до €10 не приведет к существенному снижению числа курильщиков и лишь простимулирует рост продаж на черном рынке.