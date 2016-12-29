Как передает RNS, Takata обвиняется в сокрытии информации о состоянии подушек безопасности, которые могли взорваться и привести к попаданию мелких осколков в салон автомобиля. На текущий момент количество пострадавших составляет 184 человека, а количество погибших — 11 человек.

Ранее 19 автопроизводителей отозвали 42 млн автомобилей, в которых были установлены подушки безопасности, произведенные Takata. Минтранс США также потребовал у автопроизводителей ускорить темпы замены подушек безопасности.