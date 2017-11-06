Реальный расход топлива новых автомобилей в Европе в среднем на 42 процента выше, чем показатели, заявленные производителями. Для автовладельцев это означает дополнительные расходы в среднем на 400 евро в год, сообщают в понедельник, 6 ноября, газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другие издание медиагруппы Funke, ссылаясь на имеющиеся в их распоряжении результаты исследования независимой организации Международный совет по экологически чистому транспорту (ICCT).

Тесты в лабораториях вместо реальных условий

Особенно большая разница в данных (более 50 процентов) отмечена на автомобилях премиум-класса, а также гибридных автомобилях. "Расхождение между официальным и реальным расходом (топлива) высок, как никогда ранее. Еще 10 лет назад разница между указанным производителями и реально замеренным расходом составляла лишь около 15 процентов", - указал директор ICCT по Европе Петер Мок (Peter Mock). В 2013 году этот показатель повысился до примерно 25 процентов.

Главной причиной большой разницы между заявленным и реальным потреблением бензина и дизельного топлива является тот факт, что производители тестируют автомобили в испытательных лабораториях, а не в реальных условиях, указала ICCT.

Нормы ужесточаются

Вместе с тем с сентября 2017 года в Европе действуют более жесткие правила по тестированию новых моделей автомобилей, а со следующей осени эти нормы будут распространяться на все модели. Эксперты организации полагают, что в связи с новыми правилами расхождения между реальным и заявленным потреблением топлива сократятся вдвое. Одновременно Петер Мок призвал утвердить штрафные механизмы для автомобилестроителей, уличенных в махинациях и предоставлении ложной информации.

Аналитики ICCT установили расхождения в данных реального потребления топлива и официальной информацией производителей также в Китае, Японии и США, но не столь высокие, как в Европе. В частности, в США проводится независимое тестирование расхода топлива серийных автомобилей, указала далее организация.

Исследование основывается на анализе данных 1,1 миллиона автомобилей в восьми европейских странах. Независимая исследовательская организация ICCT два года назад была одним из ключевых разоблачителей манипуляций немецкого концерна Volkswagen с программным обеспечением, занижавшим показатели вредных выхлопов дизельных автомобилей.