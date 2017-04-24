Согласно заключенному соглашению, европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50 процентов от стоимости проекта, который оценивается в 9,5 миллиарда евро. Каждая из компаний внесет до 950 миллионов евро. Газпром считает, что соглашение "содействует конкурентоспособности, а также среднесрочной и долгосрочной энергетической безопасности" Европы.

Спорный проект

Планы строительства "Северного потока-2" вызывают резкую критику во многих странах ЕС и активное противодействие в Польше и на Украине. Тем не менее компания Nord Stream 2, единственным акционером которой является "Газпром", намерена начать строительство уже в 2018 году и завершить его к концу 2019 года.

Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.