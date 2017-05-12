На зеленом острове, омываемом изумрудным морем, имеются три просторных жилых резиденции - главный дом с четырьмя номерами люкс и два гостевых дома, которые тоже не разочаруют любителей комфорта. Дома соединяют тропинки в тени пальм. Также там есть несколько песчаных пляжей, теннисный корт, тренажерный зал и два пирса, которые рассчитаны на лодки длиной до 12 метров, сообщает Mansion Global.

Несмотря на свое уединенные расположение, в последние годы остров был оборудован современными системами коммуникации - были проложены подземные кабели для электричества и телефонной связи, а также для высокоскоростного доступа в интернет. На острове установлены автоматизированный электрогенератор и система водоочистителей.

Футс Кей продает семья, владевшая им на протяжении 20 лет, но в последнее время проводившая на нем слишком мало времени.