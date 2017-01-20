Стоимость проекта оценивается в 8 млрд евро или 9,9 млрд евро с учетом стоимости кредитов. Источники издания утверждают, что "Газпром" все еще рассчитывает на другие схемы участия партнеров в финансировании. Однако другие данные указывают на то, что инвестиции европейских партнеров "Газпрома" в проект не будут акционерными.

Осведомленные источники в отрасли говорят о том, что европейские энергокомпании внесут свой вклад в финансирование, не раскрывая деталей. Пока же российская монополия впервые за много лет больше не может обеспечить все свои инвестиции за счет свободного денежного потока и вынуждена увеличивать долг, полагает издание.

Изначальная схема проекта предполагала, что монополия будет владеть 50% в газопроводе, а остальные 50% распределялись бы поровну между Shell, Engie, OMV, E.On и Wintershall. Однако европейские компании так и не вошли в капитал проектной компании Nord Stream 2 AG из-за противодействия польского антимонопольного регулятора.

При реализации изначальной схемы финансирования, при которой 30% дали бы акционеры, а 70% было бы привлечено у банков, первые вложили бы в стройку 2,4 млрд евро. Таким образом, "Газпром" дал бы 1,2 млрд. евро, а не озвученные накануне 1,75 млрд евро (по текущему курсу).

Опрошенные изданием эксперты говорят, что рост расходов на "Северный поток-2" может усугубить непростую ситуацию, в которой находится монополия, а дополнительные поступления в результате потенциального перспективного роста цен на нефть и газ будут направлены на ускорение текущих строек.

В то же время аналитики говорят о том, что немаленькая подушка ликвидности позволит "Газпрому" существенных займов, пишет газета "Ведомости". Маржа по сравнению с провальным прошлым годом вырастет, газ подорожал и свободный денежный поток в этом году у компании будет положительным.