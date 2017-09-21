Прогноз для рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочные рейтинги КНР в иностранной и национальной валюте понижены до "A-1" с "A-1+".

"Понижение рейтингов отражает наше мнение, что продолжительный период быстрого роста объемов кредитования увеличил экономические и финансовые риски в Китае", - говорится в пресс-релизе S&P.

Несмотря на то, что рост кредитования внес вклад в сильный рост ВВП и повышение стоимости активов, он, по мнению экспертов агентства, также ухудшил до некоторой степени финансовую стабильность.

"Стабильный" прогноз для рейтингов отражает мнение аналитиков S&P о том, что Китай сохранит сильные темпы экономического роста в следующие 3-4 года.

"Мы ожидаем, что ежегодные темпы увеличения ВВП на душу населения в КНР останутся выше 4%, даже несмотря на продолжающееся ослабление роста государственных инвестиций", - говорится в сообщении S&P.

Агентство может понизить рейтинги КНР в случае увеличения вероятности того, что китайские власти могут ослабить усилия в плане сдерживания растущих финансовых рисков и допустить дальнейший рост объемов кредитования с целью стимулирования экономического роста.

"Мы полагаем, что такая тенденция ослабит гибкость китайской экономики в условиях шоков, а также повысит вероятность снижения темпов роста ВВП", - говорится в сообщении S&P.

S&P понизило рейтинги Китая впервые с 1999 года.