Бывший владелец "Уралкалия" Рыболовлев в 2011 году приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Монако", а также потратил значительную сумму на покупку произведений искусств. Сейчас он судится со своим советником по искусству Ивом Бувье, который помог ему приобрести эти картины.

Рыболовлев обвиняет в обмане Бувье, который купил не менее 38 картин и статуй для российского олигарха на сумму примерно $2 млрд. По словам бизнесмена, он думал, что Бувье работал за комиссионные, а тот на самом деле якобы покупал произведения искусства, а затем перепродавал их по более высокой цене Рыболовлеву.

Россиянин уже продал часть коллекции. Так, он выставил на торги картину Пикассо, купленную им в 2010 году за 25 млн евро (тогда это было $35 млн). Предаукционная оценка Chrisite's составляла $8-10 млн, а продана она была всего за $5,8 млн. Бронзовая статуя Родена вообще не нашла покупателя. Предпродажная цена составляла $4,9-7,5 млн при том, что бизнесмен купил ее за 7,5 млн евро (на тот момент $10,4 млн) в 2011 году. По оценкам СМИ, в общей сложности за проданные произведения искусства ему удалось получить на $120 млн меньше, чем он заплатил при их покупке.

Столь резкий разрыв в стоимости произведений искусства иллюстрирует, что Рыболовлев оказался жертвой мошенничества, утверждает его представитель Сергей Черницын.

Однако, как отмечает газета, рынок искусства очень непрозрачен. Поскольку все эти работы были приобретены частным образом, точно не известно, сколько именно заплатил за них Бувье. Сам он заявляет, что никогда не был агентом Рыболовлева. По словам Бувье, они были продавцом и покупателем, и, соответственно, он никак не мог обмануть россиянина.

Российский бизнесмен подал в суд на Бувье в Сингапуре, Монако, Франции и США.

В то же время, как пишет газета, Рыболовлеву возможно просто необходимо избавиться от своей коллекции искусства для того, чтобы расплатиться с бывшей женой.

В 2015 году суд в Женеве постановил, что он должен выплатить ей в рамках развода $650 млн. Ее это не устроило, и она подала апелляцию. По итогам бракоразводного процесса, который тянулся с 2008 года, бывшие супруги разрешили спор во внесудебном порядке, не разглашая подробностей этого договора.