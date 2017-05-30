Как отмечает издание, раньше эта вилла принадлежала банкиру итальянского Banca Popolare di Lodi Джанпьеро Фиорани. Несколько лет назад он оказался в центре крупного скандала о банковских махинациях (получившего в итальянской прессе название Bancopoli), который в целом обернулся переделом активов и сфер влияния на итальянском финансовом рынке, а конкретно для Фиорани - тюремным сроком по обвинению в махинациях и преступном сговоре. В результате его имущество, включая виллу Stella Maris, было конфисковано.

Это трехэтажная вилла общей площадью около 750 кв. метров с прилегающим парком на 6300 кв. метров. Новый собственник объекта, 62-летний российский "угольный король", уже начал там ремонт, сообщают очевидцы. В частности, по данным Corriere Della Sera, он заказал сделать там панорамный лифт за 200 тыс. евро.

Venduta al re del carbone siberiano la “villa maledetta” di Fiorani | https://t.co/ZUPmjZBNmS pic.twitter.com/sRMP1GfR5I — Il Secolo XIX (@ilsecoloxix) 29 May 2017



