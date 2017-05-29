"Мы получали ответ [от ЕК] еще тогда, осенью, когда мы отправляли свой запрос. Нам господин [Марош] Шефчович (президент ЕК по энергосоюзу. — Gazeta.ru) написал в своем письме, что у него есть гарантии со стороны Украины, что никаких действий по взысканию штрафа и наложению ареста на имущество не будет. Мы не удовлетворены, потому что это не юридические гарантии, это словесные. Что, в принципе, проявилось в том, что недавно украинский суд возбудил исполнительное производство по этому поводу", — сказал министр.

Новак подчеркнул, что Россия хочет получить ответ на все эти вопросы, потому что это снижает энергобезопасность ЕС, отметив, что это абсолютно незаконно.

"Наша позиция — решение суда должно быть отменено", — заключил глава Минэнерго.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", согласно которой российская компания требовала отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу украинской стороны штрафа на сумму около $6,4 млрд за "злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа".