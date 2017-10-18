"Это жесткая конкуренция двух крупных производителей. Я был сам на Bombardier. Это было примерно пять лет назад. Я вам скажу, они тогда уже чувствовали себя достаточно дискомфортно. Мы хотели купить. Но с учетом того, что нам просто не продадут, а тем более контрольный пакет, с учетом того, что у Airbus французские корни, у Канады тоже есть большая французская диаспора, им дали такую возможность. Но с Boeing им будет конкурировать очень сложно на американском континенте", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос одного из участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, спросившего про сделку Airbus и Bombardier.

Позже Мантуров уточнил, что речь идет о прежних планах покупки контроля в авиационной части Bombardier.

"Это было уже давно. Это большого значения на сегодняшний день не имеет. Потому что на том этапе можно было сделать единую линейку, которая бы сращивала CSeries с МС-21", — пояснил он.