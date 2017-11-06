Глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC) Алесио Куаранте подписали график процедур реализации двустороннего соглашения по поддержанию летной годности самолетов.
"Документ формализует признание итальянской стороной системы сертификации производства авиационной техники в России и позволяет беспрепятственно осуществлять экспортные поставки воздушных судов SSJ100 европейским заказчикам", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Россия и Италия планируют заключить договор по поставкам SSJ-100 в Европу.