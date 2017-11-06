Россия и Италия договорились о поставках SSJ-100 в Европу

Foto: AFP/Scanpix Россия и Италия договорились о поставках самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) европейским заказчикам, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Росавиации. Глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC) Алесио Куаранте подписали график процедур реализации двустороннего соглашения по поддержанию летной годности самолетов. "Документ формализует признание итальянской стороной системы сертификации производства авиационной техники в России и позволяет беспрепятственно осуществлять экспортные поставки воздушных судов SSJ100 европейским заказчикам", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Россия и Италия планируют заключить договор по поставкам SSJ-100 в Европу.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.