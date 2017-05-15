Как свидетельствуют данные торгов, на новостях о вероятности продления сделки ОПЕК по снижению добычи нефти до конца марта 2018 года стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6%, до 51,69 доллара за баррель.

В заявлении российского и саудовского министров отмечается, что продление режима ограничения добычи необходимо "для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка". Для этого требуется "доведение объемов мировых запасов нефти до средних за последние пять лет значений", отметили стороны.

Министры подчеркнули, что сокращение запасов нефти за последние месяцы шло ускоренными темпами - запасы нефти, хранящейся в плавучих хранилищах (танкерах), снизились более чем на треть с начала года.

Все российские нефтяные компании разделяют позицию Минэнерго РФ по продлению соглашения о сокращении нефтедобычи на девять месяцев, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак. "Прежде чем обсудить это (продление соглашения) с моим коллегой из Саудовской Аравии, мы предварительно обсудили нашу позицию с нашими компаниями. Это наша общая, консолидированная позиция", - сказал министр.

В свою очередь, Халед аль-Фалех добавил, что обсуждение продления ограничений ведется на условиях сохранения квоты в 1,8 млн баррелей в сутки. "Думаем, что решения будут положительными в Вене. Достигнута полная договоренность группы", - заявил он.

Вопрос о продлении ограничений станет главной темой на саммите ОПЕК в Вене 25 мая.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Вене члены ОПЕК договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 000 баррелей в сутки. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.