Государственный монополист "Газпром" в прошлом году поставил в Европейский союз рекордный объем газа и обеспечивает примерно 34 процента потребностей блока в топливе. Россия останется ведущим поставщиком вплоть до конца 2035 года, заявила на прошлой неделе Royal Dutch Shell Plc, вторя январским прогнозам BP Plc.

Законодатели ЕС хотели диверсифицировать импорт за счет танкерных поставок сжиженного природного газа из США, где производство этого вида топлива в прошлом году резко возросло. Пока этот план не материализовался в связи с отсутствием твердых контрактов и более высокими ценами за пределами Европы. В целом поставки СПГ в регион, которые возглавляет Катар, мало изменились в прошлом году.

"Россия наверняка останется крупнейшим поставщиком газа в Европу как минимум еще два десятилетия", даже если постепенный рост импорта в ЕС в основном обеспечат поставки СПГ из других стран, сказал главный экономист BP по России и СНГ в Москве Владимир Дребенцов.

Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков в понедельник вновь предположил, что в 2017 году компания будет экспортировать газ в Европу в объеме, близком к уровню прошлого года.

При этом компания может этим летом столкнуться с большей конкуренцией со стороны СПГ, поскольку ее контрактные цены с привязкой к котировкам нефти становятся менее привлекательными по сравнению с рыночными, прогнозируют лондонские аналитики, в частности, Energy Aspects Ltd. и BMI Research.

Поставки Газпрома за рубеж - это свыше 10 процентов всего экспорта РФ, и компания рассчитывает сохранить или чуть увеличить свою долю на рынке Европы примерно до 35 процентов к 2025 году, сказал инвесторам во вторник в Сингапуре член правления Олег Аксютин.