Вольф также отмечает, что это будет среднеразмерный автомобиль, предназначенный как для пассажирских, так и для грузовых транспортировок. "Я его называю транспортировщиком — автомобиль, который был бы меньше, чем "Газель". По типу Volkswagen Caddy, например", — сказал он.

"На мой взгляд, "Волга" как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов, — говорит Вольф. — Я бы не стал отказываться от этого сегмента. Если мы запустим подобный автомобиль, он будет обладать всеми теми характеристиками, которыми обладает наша продукция: конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность", — объяснил Вольф.

Какая платформа может быть использована для автомобиля, пока не ясно.

Источник "Ведомостей", близкий к компании "Русские машины", рассказал, что пока никаких конкретных решений не принято. Представитель компании подробностей не раскрыл.