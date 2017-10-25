"По состоянию на 2 октября 2017 года сумма задолженности Республики Беларусь по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиарда рублей (общий эквивалент 6,5 миллиарда долларов)", - сказано в подготовленных кабмином РФ документах.

Там же сказано, что просроченных обязательств у Белоруссии не имеется.

В настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Белоруссии российских государственных кредитов. Один из них экспортный - на строительство АЭС - и семь финансовых, общая сумма предоставленных кредитных средств в рамках вышеупомянутых соглашений превышает 15 миллиардов долларов.

По данным белорусского Минфина, государственный долг страны к концу августа составил 15,7 миллиарда долларов. В период с января по август текущего года сумма увеличилась на 14,7%, или на два миллиарда долларов.