"Сейчас вслепую, конечно, никто ничего строить не будет, потому что это связано с определенными убытками. И зависеть от каких-то прихотей, политизированных решений с серьезными рисками сейчас никто себе не позволит", - сказал, отвечая на соответствующий вопрос, в интервью "Интерфаксу" директор четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.

Он отметил, что "позиция Еврокомиссии имеет принципиальное значение".

"У нас есть проект "Турецкий поток", по которому пройдены все процедуры согласования, и стороны уже приступили к его реализации. Это одна часть, которая относится непосредственно к Турции, и другая, которая имеет перспективу бесперебойного, необходимого Южной и всей остальной Европе газоснабжения", - отметил Боцан-Харченко.

По его словам, "от отсутствия окончательного решения по второй нитке "Турецкого потока" сильно страдают те же сербы". "С "Южным потоком" у них было совершенно четкое понимание своего энергетического будущего. То же самое можно сказать и о ряде других стран региона", - сказал дипломат.

"Турецкий поток" — международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в западную часть Турции.

10 октября 2016 года заключен договор на прокладку двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров в год каждая (суммарная мощность 31,5 млрд кубометров) с возможностью расширения до четырёх ниток на емкость 63 млрд кубометров.

Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.