Рассказывая об итогах встречи Лукашенко и Путина, чиновник сообщил: "Было сделано поручение выделить дополнительно еще около миллиарда долларов кредита на хороших условиях" (цитата по агентству БЕЛТА).

Кроме того, Семашко отметил, что российская сторона будет способствовать выделению в этом году Белоруссии двух траншей кредита ЕФСР. "Третий и четвертый транш - каждый по 300 млн долларов. Итого 600 млн долларов поступит в Беларусь на очень выгодных условиях: низкие ставки, хорошие сроки", - рассказал заместитель премьер-министра.

В минувшем году Белоруссия получила два транша кредита ЕФСР в $500 млн и $300 млн. Третий транш должен был поступить в октябре 2016 года.