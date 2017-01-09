Министерство энергетики России намерено на 12% сократить поставки нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, российское ведомство передало белорусской стороне новый график поставок 28 декабря. Согласно документу, объем поставок в первые три месяца 2017 года составит 4 млн т вместо предполагавшихся 4,5 млн т.

Как отметили "Коммерсанту" собеседники, в правительстве Белоруссии выразили вице-премьеру России Аркадию Дворковичу несогласие с таким решением. Согласно решению белорусского антимонопольного ведомства, ставка по тарифу на транзит российской нефти по магистральным трубопроводам на территории республики для компании "Полоцктранснефть Дружба" вырастет на 11,6%, а для "Гомельтранснефть Дружба" — на 7,7%. Такие тарифы будут действовать до конца марта. Размер индексации, подчеркнули источники, устраивают российскую сторону, однако, по данным издания, в Москве обеспокоены, что тарифы установлены на короткий срок.

​Ранее, 5 января, Белоруссия повысила тарифы и утвердила новые цены, которые с 1 февраля будут действовать на транспортировку российской нефти через свою территорию. В последний раз индексация тарифов на транзит углеводородов производилась в феврале 2016 года.