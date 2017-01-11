"10 января "Газпром" установил новый максимальный суточный уровень экспорта по газопроводу "Северный поток". За прошедшие сутки по нему было поставлено 167,4 млн кубометров газа — на 11,1% больше проектных объемов в пересчете на год", — говорится в сообщении компании.

Рост по сравнению с 9 января, когда был установлен предыдущий рекорд, составил 2 млн кубометров.

"Северный поток" уверенно демонстрирует дополнительный запас прочности при поставках газа европейским потребителям в осенне-зимний период. И делает это в условиях сильного похолодания и значительного роста спроса на газ. В то время как Украина вышла на очень высокие — более 80 млн кубометров в сутки — объемы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне", — отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.