"Россия возобновляет поставки нефти, которые прописаны действующим соглашением, то есть 24 млн тонн в год. Такие объемы будут поставляться с текущего года и до 2024 года включительно", - заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.

Накануне стало известно, что Россия и Белоруссия урегулировали нефтегазовый спор.

"Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам", - сказал российский президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин добавил, что стороны "нашли возможность взаимных уступок".

Как пояснил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, после парафирования соответствующих изменений межправсоглашения Белоруссия вернет долг "Газпрому" - около $726 млн, - а российская корпорация в свою очередь предоставит скидку на 2018 год.