"ОАО "Российские железные дороги" продолжает тестовую эксплуатацию новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях. Компания организовала здесь движение грузовых поездов на регулярной основе", — сказано в заявлении.

Уточняется, что первые из указанных поездов перевезли зерно, железорудное сырье и строительные материалы.

Ранее президент РЖД Олег Белозеров сообщил, что грузовые поезда начнут движение по железной дороге в обход Украины до конца октября.

В конце марта дочернее предприятие ОАО "РЖД" — АО "РЖДстрой" проводило аукцион с максимальной ценой контракта 4,7 млрд руб. на работы в рамках строительства железной дороги в обход Украины.

В 2015 году министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что строительство железной дороги на юг России в обход Украины будет завершено к 2018 году.