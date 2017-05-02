В мае на заводе "Трансмаш" (входит в "Трансмашхолдинг") по заказу КСТ изготовят первую пару скоростных грузовых вагонов-платформ, заявил директор КСТ Максим Кимасов в интервью "Известиям". В ближайшее время вагоны пройдут сертификационные испытания для подтверждения заявленной способности передвигаться со скоростью до 160 км/ч.

Запуск первого поезда с вагонами новой конструкции намечен на III квартал. Заказчиком первой серийной партии вагонов-платформ может стать "Почта России", отмечает ТАСС.

В сентябре 2016 г. "Трансмаш" подписал с КСТ договор на поставку первого в России вагона-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров с эксплуатационной скоростью 160 км/ч. Контракт предусматривает поставку двух опытных платформ. Кроме того, подписано соглашение о намерениях, предполагающее поставку 2,8 тыс. скоростных платформ в 2017-2019 гг.

Платформы соединят в контейнерные поезда, которые пойдут по маршруту Китай - ЕС по Транссибирской магистрали. При этом путь от Забайкальска до Бреста займет 5,5 суток, от Наушки до Бреста - 4,5 суток.

"Трансмаш" производит железнодорожные грузовые вагоны, в том числе фитинговые, платформы, путевую и снегоуборочную технику, запасные части. Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск 2 -2,5 тыс. грузовых вагонов в год.