В расследовании Reuters назван ряд имен владельцев элитной недвижимости в семи башнях Трампа, возведенных в южной Флориде. Среди владельцев этой недвижимости найдено 63 человека с российскими паспортами или адресами. Россиян может быть и больше, так как владельцы 703 из 2044 элитных апартаментов имеют возможность скрыть свою личность, отмечает NEWSru Israel.

Среди владельцев: бывший начальник Первого главного управления Спецстроя России Александр Юзвик, один из акционеров Absolute Group Андрей Трусков, основатель банка "Викинг" Алексей Устаев, президент ОАО "Сахалинуголь" Олег Мисевра, экс-депутат парламента Башкортостана от КПРФ Вадим Гатауллин, бывший член правительства Саратовской области Павел Угланов. Некоторые из этих людей по-прежнему связаны с российским руководством, отмечает Reuters. При этом агентство указывает, что никто из известных покупателей не входит в окружение российского президента Владимира Путина, называя их людьми из "второго и третьего эшелона элит".

Как отмечает "Дождь", бывший депутат парламента республики Башкортостан от КПРФ Вадим Гатауллин, купивший две квартиры (за 3,5 и 0,92 миллиона долларов), одну из них не указал в декларации от 2013 года. Позднее он их продал. Юзвик также не стал указывать в декларации квартиру за 1,3 миллиона долларов в кондоминиуме Sunny Isles.

Bloomberg отмечает, что в 1998 году квартиры в Trump World Tower стали для российских покупателей спасением от кризиса и "крупным хранилищем российских денег". По данным агентства, ипотеку для покупателей в этом проекте предоставлял эмигрант из Украины Сэм Кислин, которого ФБР подозревало в отмывании денег, однако обвинений в итоге так и не выдвинуло.

Агентство также напоминает, что старший сын президента США Дональд Трамп-младший рассказывал об инвестициях россиян в американскую недвижимость еще в 2008 году. Он говорил, что из России "льется много денег". Эти миллионы, как считает Bloomberg, "спасли здания Трампа во времена финансовой нестабильности".

Источники Reuters напоминали, что российские власти иногда финансируют знаменитых людей в США и Европе в надежде улучшить отношение элит к России. При этом агентству не удалось доказать, что такие инвестиции имели место в случае с Трампом. А главный юрист организации Трампа "высмеял эту идею".