Экономика еврозоны продемонстрировала высокие показатели в конце III квартала. Рост производства в сентябре ускорился до четырехмесячного максимума, чему способствовало максимальное увеличение объема новых заказов за почти шесть с половиной лет.

Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран еврозоны в сентябре опустился с августовского уровня 55,7 до 56,7 пункта, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit. Показатель совпал с предварительной оценкой.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

Индикатор указывает на рост деловой активности уже в течение 51 месяца, то есть более четырех лет. Однако среднее значение индекса в III квартале (56 пунктов) оказалось немного ниже, чем в предыдущем квартале (56,6 пункта).

PMI сферы услуг вырос с 54,7 до 55,8 пункта в сентябре. Предварительная оценка составляла 55,6 пункта. Индикатор указывает на рост в секторе на протяжении последних 50 месяцев. Тем не менее среднее значение показателя в III квартале (55,3 пункта) было ниже, чем во II квартале (56 пунктов).