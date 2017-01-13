Золото начало дорожать после того, как 20 декабря 2016 года коллегия выборщиков утвердила Дональда Трампа на посту президента США. Со дня публикации результатов голосования по 13 января 2017 года февральские фьючерсы на золото на товарной бирже Comex подорожали на 5,3% — с $1133,6 до $1193,8 за унцию, свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов 12 января цена металла на время пробила отметку в $1,2 тыс., достигнув $1207,2 за унцию. В тот же день доходность казначейских десятилетних облигаций США выросла до 2,55%, однако после пошла на снижение и по состоянию на 13 января (днем) составила 2,37%, сообщает CNBC.

Золото пользуется повышенным спросом на фоне роста нестабильности в мире. Помимо угрозы терроризма и конфликтов на Ближнем Востоке 2017 год может быть омрачен торговой войной между Китаем и США, если Трамп начнет реализовывать протекционистские обещания в отношении товаров из КНР, пишет CNBC. Также в Европе набирают популярность политические партии, выступающие против евроинтеграции вплоть до отмены евро.

"В следующем году состоятся выборы в Германии и Франции, так что геополитические риски будут исходить не только от связанных с США факторов", — прокомментировал аналитик по сырьевым рынкам HSBC Джеймс Стил.

"Если бы не геополитические риски, золото стоило бы сейчас дешевле", — добавил Стил. Он полагает, что средняя стоимость унции золота в этом году составит $1282, а цены будут колебаться в пределах $1120–1290 за унцию.

Большой потенциал роста

Большинство опрошенных CNBC аналитиков полагают, что в 2017 году у золота больше потенциала для роста, чем в 2016 году, по итогам которого оно подорожало на 8,6%. В этом году унция золота может подорожать до $1,3 тыс., прогнозирует управляющий директор RBC Джордж Геро.

"Скоро выборы в Германии и Франции, и там могут возникнуть проблемы, это настораживает… По всему миру инвесторы начали проявлять интерес к ликвидному активу, который можно продать в другой валюте. Интерес к золоту возрастает с каждым днем", — рассказал Геро, добавив, что ситуация в экономике Венесуэлы также является поводом для беспокойства.

"Победа Трампа и Brexit привели к развороту процесса глобализации, который был в мире. Грядущая неопределенность и экономическая турбулентность позитивно отразятся на стоимости золота", — отметил старший аналитик по драгоценным металлам Kitco Джим Уикофф.

По его словам, в 2018 году золото может подорожать до $1,4 тыс. за унцию. "Думаю, в 2017 году мир столкнется с большим количеством геополитических рисков — потенциальных шоков для рынков. Отношения с Китаем и Россией могут немного измениться. Рынкам уже пора привыкнуть к тому, что Трамп не ограничивает себя в своих заявлениях и комментариях в Twitter", — добавил Уикофф.