Договор об организации переговоров будет подписан в ближайшие дни, говорится в сообщении. Подчеркивается, что проблемные кредиты "были предоставлены бывшим конечным бенефициарам "Приватбанка". Консорциум в составе Ротшильд, ООО "Эрнст энд Янг" и ООО "Финпоинт" займется переговорами о реструктуризации, внесении допобеспечения и восстановлении стоимости этих кредитов.

Украинская "Экономическая правда" напоминает, что правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о вхождении государства в капитал "Приватбанка" и приобрело 100% акций. Кроме того, банку потребовалась капитализация на сумму почти в 117 млрд гривен.

"Приватбанк" до национализации был крупнейшим частным банком страны и наиболее популярным у клиентов - физических лиц. Одним из основных его акционеров был Игорь Коломойский - украинский миллиардер, экс-губернатор Днепропетровской области.