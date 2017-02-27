По состоянию на 13:27 по латвийскому времени доллар потерял к рублю 0,74% и составил 57,71 рубля.

Рубль, отмечает FT, часто растет на фоне роста цен на нефть, так, апрельские фьючерсы на североморскую смесь Brent подорожали на 0,62% — до $56,34 за баррель.

Рубль растет, несмотря на меры, предпринимаемые по его ослаблению. Так, ЦБ в период с 6 февраля по 7 марта будет покупать валюту на внутреннем рынке от лица Минфина на 6,3 млрд руб. ежедневно.

Аналитик BNY Mellon Нил Меллор заявил, что пока рубль в значительной мере зависит от нефти, сомнения относительно того, насколько могут вырасти цены на нефть, а также сильный доллар представляют риски для ставок на дальнейший рост рубля.

Курс рубля все еще остается ниже 19-месячного пика в 56,5 рубля за доллар, которого валюта достигла в середине февраля. Сегодня максимальное значение составило 57,6 рубля.