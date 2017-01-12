"Нас ждет девальвация типа конца 2014 года", — сказал экономист. По его словам, нефть в 2017 году в среднем будет стоить около 45 долларов. При этом он допустил стремительное снижение котировок.

Бывший министр экономики России Сергей Нечаев, в свою очередь, отметил, что для экономики России полезнее слабый рубль и низкие цены на нефть, поскольку иначе российские власти "не будут шевелиться". "Лучше пусть нефть стоит 30 долларов, тогда жизнь не сразу, но постепенно, наладится", — подчеркнул он.

11 января Банк России установил официальный курс доллара на уровне 60,16 рубля, что на 21 копейку выше значения предыдущего дня. Доллар немного укрепился на фоне падения цен на нефть.

В ходе биржевых торгов 16 декабря 2014 года сразу после соответствующего решения евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80. Этот день стали называть "черным вторником". С тех пор Банк России последовательно снижает ключевую ставку. Ее текущий уровень — 10 процентов.