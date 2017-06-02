В последнее время цены зафиксировались на уровне 45-50 долларов за баррель, Brent на короткое время превышает этот интервал, а волатильность рынков значительно выросла, пояснил он.

Договоренности ОПЕК и других стран-экспортеров, в частности России, в конце 2016 года дали рынку лишь краткосрочную передышку, и пока что нельзя "говорить о стабилизации или устойчивом переломе негативных рыночных тенденций".

"Ряд крупных производителей, которые не участвуют в договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции, что, скорее, создает предпосылки для новой нестабильности", - отметил Сечин.

Тем временем, напомнил глава "Роснефти", сланцевые производители в США стали крупными экспортерами, они выбрасывают на рынок свыше 1,3 млн баррелей в сутки. Майские данные показывают, что добыча в США достигла максимума за последний 21 месяц. Активно растет добыча нефти в Нигерии, Ливии. По оценкам некоторых экспертов, по итогам мая общая добыча ОПЕК превысила по ноябрьским соглашением объемы на 450 тыс. баррелей.

Начавшееся снижение объемов инвестиций в новые проекты, что скажется на нефтяной отрасли в мире в ближайшие годы. В скором будущем "достаточно длительная балансировка рынка на уровне 40 долларов за баррель", по словам Сечина, выведет практически половину производства на уровень убыточности.