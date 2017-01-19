Ryanair для дальнейших полетов в Великобритании может потребоваться сертификат эксплуатанта ВС, разрешающий выполнять коммерческие воздушные перевозки, считает финансовый директор компании Нила Сорахана.

Вместо этого компания может принять решение о прекращении внутренних перелетов в Великобритании, поскольку внутренние рейсы в стране составляют только 2% всех рейсов, сказал Сорахан.

Ryanair — крупнейший европейский лоукостер со штаб-квартирой в Ирландии. Компания активно выступала против Brexit.