Министерство экономики ФРГ в среду, 16 августа, опровергло утверждения ирландской авиакомпании Ryanair о существовании некоего сговора между правительством Германии, обанкротившей немецкой авиакомпанией Air Berlin и концерном Lufthansa. Представитель ведомства назвал заявление Ryanair "нелепым".

Днем ранее авиакомпания Ryanair направила в немецкие и европейские антимонопольные ведомства жалобу на факт получения обанкротившейся авиакомпанией Air Berlin кредита под государственные гарантии. "Это искусственно вызванное банкротство очевидно служит только одной цели - чтобы Lufthansa смогла вступить во владение освобожденной от долгов авиакомпанией, что очевидно противоречит немецким и европейским принципам свободной конкуренции", - сообщает компания во вторник, 15 августа, на своей странице. Сделку с участием Air Berlin, Lufthansa и немецких властей в Ryanair называют "очевидным сговором".

Кому достанется наследство Air Berlin?

Немецкие власти считают эти обвинения беспочвенными. Подобные утверждения нелепы, поскольку никто не рассчитывает, что Air Berlin достанется только одной авиакомпании, заявил статс-секретарь в министерстве экономики ФРГ Маттиас Махниг (Matthias Machnig). Все заинтересованные игроки "естественно" обладают равными шансами в борьбе за наследство Air Berlin, подчеркнул он.

Авиакомпания Air Berlin, во вторник объявившая себя банкротом, сможет продолжать полеты еще три месяца, благодаря кредиту в 150 миллионов евро, выделенному под государственные гарантии. За этот срок будет принято решение о покупке части Air Berlin другим немецким перевозчиком - Lufthansa, заявила министр экономики ФРГ Бригитте Циприс (Brigitte Zypries). Известно, что в переговорах о покупке части компании, помимо Lufthansa, участвует по меньшей мере еще одна авиакомпания.