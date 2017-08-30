По мнению руководства Ryanair, процедура банкротства, запущенная Air Berlin, позволит Lufthansa приобрести Air Berlin на средства, выделенные компании государством, и нарастить долю на рынке с 68 до 95%, что приведет к росту тарифов.

"Федеральная картельная служба Германии и Еврокомиссия должны заблокировать этот антипотребительский сговор между правительством ФРГ, Lufthansa и Air Berlin", — заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

"Учитывая, что немецкое правительство решающим образом вовлечено в эти маневры (предоставив заем в размере €150 млн), Федеральная картельная служба может испугаться применить меры по регулированию конкуренции. В связи с этим необходимо, чтобы Еврокомиссия приняла срочные и решающие меры, чтобы защитить потребителей Германии от монополии Lufthansa с ее высокими сборами", — добавил глава компании.

15 августа авиакомпания Air Berlin заявила о начале предварительной процедуры признания банкротом. Тогда же главный конкурент авиаперевозчика в Германии — Lufthansa — рассказал о намерении приобрести долю в компании и ее подразделениях.