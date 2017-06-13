"Из-за более тщательной проверки документов, удостоверяющих личность, пожалуйста, рассчитывайте на задержку на пунктах контроля в аэропортах по всей Европе. Советуем нашим клиентам прибывать в аэропорт, по крайней мере, за три часа до запланированного времени вылета, чтобы до въездных ворот к самолету прийти, по крайней мере, за тридцать минут до вылета", — говорится в сообщении Ryanair.

О том, что предупреждения Ryanair не следует недооценивать, уже убедились около 30 пассажиров, которых в апреле не пустили на борт трех самолетов, летящих на Британские острова. Их путешествие закончилось в аэропорту Гданьска. Причиной было продление паспортного контроля. Хотя многие пассажиры обвиняют в сложившейся ситуации аэропорт.