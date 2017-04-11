Как пишет портал buyingbusinesstravel, летом перевозчик планирует заключить соглашения с Aer Lingus, Norwegian Airlines и еще несколькими потенциальными партнерами, чтобы обеспечить возможность стыковки через них. "Мы планируем продавать на сайте Ryanair.com билеты других авиакомпаний", — говорится в официальном заявлении лоукостера.

"В результате у наших путешественников появится гораздо больше разнообразных вариантов перелета. Кроме того, за счет пересадок в европейских воздушных гаванях расширится наша маршрутная сеть", — отметил Кенни Джейкобс, директор по маркетингу Ryanair.