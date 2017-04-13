Королевский институт дипломированных оценщиков (RICS) заявил, что его баланс цен города упал до самого низкого уровня с февраля 2009 г. в прошлом месяце. Он снизился до минус 49, что указывает на то, что в марте большинство агентов заявили о снижении. Тем не менее большее количество респондентов ожидает роста цен в Лондоне в следующем году.

На национальном уровне индекс цен RICS остался на уровне 22, хотя ожидания по обоим значениям и продажам в течение следующего года ослабли. Согласно новым данным новые запросы от покупателей и продажи были застойными, а продажи первоклассной недвижимости оказались худшими.

В дополнение к тому, что покупателей не пускают на рынок из-за высоких цен, нервозность в отношении Brexit и прогнозов по Британии также влияет на спрос. Любое снижение цен может быть ограничено из-за продолжающегося дефицита в поставке недвижимости для продажи, при этом списки агентов по недвижимости находятся на рекордно низком уровне.

"Высокие продажи недвижимости в центре Лондона по-прежнему находятся под давлением, в то время как на более широком рынке жилья по-прежнему сохраняется нехватка предложения, - говорит главный экономист RICS Саймон Рубинсон. - Пока трудно увидеть какой-либо серьезный импульс для изменений на рынке, что также отражается на плоской тенденции в уровнях транзакций".