Рейс стал самым длинным беспосадочным перелетом в мире в современной истории гражданской авиации. Длина маршрута составляет 14,5 тыс. км, воздушные суда будут преодолевать расстояние за 16 часов 10 минут при полете в Окленд и за 17 часов 30 минут при полете в Доху. До сегодняшнего дня самым длинным беспосадочным рейсом в мире являлся маршрут Дубай – Окленд авиакомпании Emirates, протяженность которого составляет 14,2 тыс. км.

Первый рейс по маршруту вылетел из аэропорта Дохи в 5:25 по местному времени и прибудет в пункт назначения в 7:30 понедельника. Самолету предстоит пересечь 10 часовых поясов.

С 6 февраля новый рейс Qatar Airways будет вылетать ежедневно из Дохи в 2:50 и прилетать в Окленд в 5:00 (время местное), время полета составит 16 часов 10 минут. Обратный рейс будет вылетать в 14:40 и прилетать в Доху в 22:10, находясь в полете 17 часов 30 минут. На линии будут использоваться самолеты Boeing 777-200LR (42 места в бизнес-классе и 217 в экономе). В состав экипажа будут входить четыре пилота и 15 бортпроводников.

Стоит отметить, что мировой рекорд по протяженности беспосадочного рейса по-прежнему принадлежит авиакомпании Singapore Airlines. Перевозчик выполнял полеты между Сингапуром и аэропортом Ньюарк (Нью-Йорк) протяженностью 15,3 тыс. км. Самолет находился в полете почти 19 часов. Однако в 2013 году компания закрыла беспосадочные рейсы по этому маршруту по причине вывода из парка лайнеров Airbus A340-500, но планирует возобновить их в 2018 году после получения самолетов Airbus A350-900ULR, которые будут способны напрямую долететь по маршруту.

При этом абсолютный рекорд для пассажирского перелета был установлен лайнером Boeing 777-200LR в 2005 году – тогда 8 членов экипажа и всего 27 пассажиров пролетели 21602 км из Гонконга в Лондон, выбрав гораздо более длинный путь через восток. Перелет занял 22 часа 22 минуты.

Самыми протяженными рейсами Qatar Airways до сегодняшнего дня были полеты между Дохой и Лос-Анджелесом (13,3 тыс. км), а самым коротким маршрутом является рейс Доха — Бахрейн (148 км).